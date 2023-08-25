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13:55, 25 августа 2023Силовые структуры

Россиянин похитил пожелавшую развода многодетную супругу

В Красноярском крае мужчина похитил многодетную жену, решившую с ним развестись

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Красноярском крае задержали 27-летнего местного жителя, похитившего многодетную супругу, которая решила с ним развестись. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

22 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о похищении 25-летней женщины на автовокзале села Шалинское. Ее принудительно посадили в автомобиль Honda Accord и увезли в неизвестном направлении.

Следователи возбудили уголовное дело о похищении женщины и выяснили личность предполагаемого преступника. Мужчина в течение суток удерживал жену в заброшенном доме в деревне Берлок, а затем приехал с ней в поселок Емельяново к своим родственникам. Близкие увидели на женщине следы побоев и вызвали полицию.

По данным следствия, супруги официально не развелись, но несколько последних месяцев жили отдельно. Женщина с тремя малолетними детьми съехала от мужа к отцу в поселок Колбинский, а ее супруг остался в Емельяново.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте похитителя.

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    Любовь Ширижик
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