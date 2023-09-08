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04:35, 8 сентября 2023Россия

В российском городе родилась «Армия — сила народа»

В Ульяновске новорожденную девочку назвали именем «Армия — сила народа»

Фото: Агентство ЗАГС Ульяновской области

В Ульяновске новорожденную девочку назвали Арсина. Об этом рассказали в Агентстве ЗАГС Ульяновской области.

Необычное имя является сокращением фразы «Армия — сила народа». Также в семье есть еще шестеро детей — Богдан, Егор, Кирилл, Злата, Кондратий и Катрина.

В 2019 году жители Санкт-Петербурга с фамилией Русских назвали новорожденную дочь Россией. Как стало известно, родители с самого начала хотели подобрать для ребенка «креативное» имя и «брали курс на православие и патриотизм» — одним из вариантов имени было Россияна.

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    Марина Совина
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