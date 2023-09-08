В Австрии раскритиковали выдачу уклонистов Украине

Минюст Австрии: выдача уклонистов Украине не соответствует нормативным актам ЕС

Минюст Австрии подверг критике действия Киева, заявив, что практика выдачи уклонистов Украине не соответствует нормативным актам Европейского союза. Об этом сообщает ТАСС.

Министерство подчеркнуло, что основополагающим документом для экстрадиции граждан является Европейская конвенция о выдаче. В четвертой статье документа указано, что преступления на почве уклонения от воинской службы не являются преступлениями как таковыми в соответствии с уголовным правом.

«Исходя из этого, австрийские суды будут использовать данное основание для отказа», — отмечено в заявлении Минюста. Также австрийское правительство заявило, что не располагает данными о количестве украинских беженцев, подпадающих под мобилизацию. По приблизительным оценкам, их численность может достигать 14 тысяч человек.

Ранее в МВД Австрии отказались депортировать из страны военнообязанных украинцев. Об этом заявил представитель министерства внутренних дел порталу Exxpress. В ведомстве подчеркнули, что подобная практика была бы посягательством на австрийскую государственность.