Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:01, 8 сентября 2023Бывший СССР

ВСУ взяли тактическую паузу в Запорожье

Глава Запорожья Балицкий заявил, что ВСУ взяли тактическую паузу у Работино

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли тактическую паузу и за последние сутки не предпринимали активных действий под Работино и Вербовым. Об этом сообщил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в Telegram.

«Наши подразделения не дают расслабиться, наносим артудары, чтобы не дать возможность врагу окопаться и восполнить потери», — рассказал он.

Также российские военные сорвали ротацию и попытки разведывательных действий украинской армии в районе Вербового. «Противник был уничтожен», — подытожил Балицкий.

Ранее глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что тактика блицкрига, на которую рассчитывали ВСУ в Запорожской области, провалилась. Он добавил, что украинские войска за три месяца контрнаступления смогли лишь незначительно продвинуться в серой зоне и предполье, при этом находясь там под постоянным огневым поражением.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму сбили беспилотник

    Россиянам назвали трендовые стрижки на осень

    Пользователи сети раскритиковали провокационный наряд Собчак

    Обстановка на открывшейся станции метро «Физтех» в Москве попала на видео

    Участник СВО год не получал выплаты из-за фамилии, имени и отчества

    В Европарламенте назвали потери Украины

    Белорусам запретили ездить в лес

    Большинство россиян заявили об ускорении роста цен

    Генерал оценил идею провести ротацию мобилизованных в России

    Финансист допустил укрепление доллара до 100 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости