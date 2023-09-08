Рогов заявил, что блицкриг ВСУ в Запорожской области провалился

Тактика блицкрига, на которую рассчитывали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области, провалилась. Об этом РИА Новости заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Собеседник агентства уточнил, что противник не сумел прорвать первую линию обороны. «Их блицкриг превратился в "блицкрик". ВСУ перемалываются нашими подразделениями», — сказал он.

Рогов добавил, что украинские войска за три месяца контрнаступления смогли лишь незначительно продвинуться в серой зоне и предполье, при этом находясь там под постоянным огневым поражением.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор раскрыл, что в ВСУ начались разговоры о свержении президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, подобные дискуссии не единичны. Он связал рост таких мыслей с боевыми потерями среди украинских военных в 400 тысяч человек.