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08:59, 8 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожье рассказали о провале блицкрига ВСУ

Рогов заявил, что блицкриг ВСУ в Запорожской области провалился
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Тактика блицкрига, на которую рассчитывали Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Запорожской области, провалилась. Об этом РИА Новости заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Собеседник агентства уточнил, что противник не сумел прорвать первую линию обороны. «Их блицкриг превратился в "блицкрик". ВСУ перемалываются нашими подразделениями», — сказал он.

Рогов добавил, что украинские войска за три месяца контрнаступления смогли лишь незначительно продвинуться в серой зоне и предполье, при этом находясь там под постоянным огневым поражением.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор раскрыл, что в ВСУ начались разговоры о свержении президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, подобные дискуссии не единичны. Он связал рост таких мыслей с боевыми потерями среди украинских военных в 400 тысяч человек.

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    Марина Совина
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