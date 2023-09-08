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12:20, 8 сентября 2023Забота о себе

Сексолог объяснила любовь женщин к мужчинам с бородой

Сексолог Лакшми: женщины часто выбирают мужчин с бородой из-за их брутальности

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Многие женщины выбирают мужчин с бородой из-за их кажущейся брутальности и силы, полагает сексолог Екатерина Лакшми. Свое мнение она высказала в беседе с «Газетой.Ru».

По словам Лакшми, бородатые мужчины выглядят более зрелыми, поэтому кажутся ответственными, сильными и психически устойчивыми. Часто женщины выбирают их, потому что бессознательно хотят почувствовать себя в безопасности рядом с ними, объяснила она.

Он страстный викинг и, несомненно, хочет семью. Так годами формировалось наше представление о бородатых мужчинах из славянских традиций, сказок и исторических фильмов. Такие образы укоренились в нашем подсознании

Екатерина Лакшмисексолог
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Однако, как отметила Лакшми, зачастую борода — это лишь маска или дань моде, а не показатель мужественности. Она посоветовала женщинам попросить своего избранника показать фотографии, на которых он изображен без растительности на лице, чтобы убедиться в правильности своего выбора.

Ранее сексолог Александра Миллер назвала параметры привлекательных мужчин. Женщинам нравятся подтянутые мужчины без избыточного веса и живота, поэтому обхват их талии не должен превышать 94 сантиметров, считает она.

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    Наталья Обрядина
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