Сексолог назвала параметры привлекательных мужчин

Сексолог Миллер: обхват талии у мужчин не должен превышать 94 сантиметров

Женщинам нравятся подтянутые мужчины без избыточного веса и живота, считает сексолог Александра Миллер. Параметры мужской фигуры, привлекательной с женской точки зрения, она назвала в беседе с NEWS.ru.

Миллер считает, что обхват талии у мужчин не должен превышать 94 сантиметров. По ее мнению, более внушительные размеры могут свидетельствовать об ожирении, которое приводит к снижению выработки тестостерона — гормона, напрямую влияющего на репродуктивное здоровье и сексуальную активность.

Подсознательно женщина смотрит на подтянутого, спортивного мужчину как на здорового самца, который не только доставит ей удовольствие, но и принесет потомство Александра Миллер сексолог

Ранее врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, что ожирение приводит к снижению либидо как у мужчин, так и у женщин. Кроме того, избыточный вес негативно влияет практически на все функции организма.