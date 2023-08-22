Врач предупредил о последствиях ожирения для ментального и сексуального здоровья

Ожирение увеличивает риск возникновения депрессии и приводит к снижению либидо. О последствиях избыточной массы тела для ментального и сексуального здоровья рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова в беседе с Life.

Специалистка уточнила, что ожирение негативно влияет практически на все функции организма — ухудшается работа сердца, печени, увеличивается риск развития диабета второго типа и инсульта, появляются боли в суставах и связках. Кроме того, по словам Тихомировой, лишний вес может стать причиной депрессии. Она объяснила, что иногда накопленный в организме жир провоцирует незначительный отек мозга, который приводит к снижению эмоционального фона.

Тихомирова предупредила, что избыточная масса тела может стать причиной снижения потенции у мужчин. По ее словам, это происходит из-за того, что жир выделяет фермент ароматазу, который превращает мужской гормон тестостерон в женский половой гормон эстроген.

Она добавила, что женщины из-за ожирения тоже испытывают проблемы с работой половой системы. «Жировая масса может выделять гормоны, которые нарушают нормальную работу яичников, что может быть одной из причин бесплодия», — сказала Тихомирова. Избыточный вес в некоторых случаях приводит к нарушениям менструального цикла и гормональным сбоям, подытожила врач.

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