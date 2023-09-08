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17:23, 8 сентября 2023Культура

Стало известно о планах Миядзаки продолжить работу над новыми проектами

Новый мультфильм Миядзаки не станет последней работой японского режиссера

Кадр: Мультфильм «Мальчик и птица»

Японский режиссер, основатель студии Ghibli Хаяо Миядзаки планирует продолжить работу над новыми проектами. Об этом рассказал вице-президент студии Дзюнъити Нисиока. Его цитирует портал «Канобу».

По его словам, режиссер уже приходит в офис Ghibli с идеями для новых проектов, однако он не уточнил, какими именно. До этого в СМИ появились сообщения, что новый мультфильм Миядзаки станет его последней работой.

Ранее сообщалось, что новый полнометражный мультипликационный фильм японского режиссера выйдет в российских кинотеатрах под названием «Мальчик и птица». Отмечалось, что в широкий прокат анимационный фильм будет выпущен в ноябре.

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