Стало известно о планах Миядзаки продолжить работу над новыми проектами

Новый мультфильм Миядзаки не станет последней работой японского режиссера

Японский режиссер, основатель студии Ghibli Хаяо Миядзаки планирует продолжить работу над новыми проектами. Об этом рассказал вице-президент студии Дзюнъити Нисиока. Его цитирует портал «Канобу».

По его словам, режиссер уже приходит в офис Ghibli с идеями для новых проектов, однако он не уточнил, какими именно. До этого в СМИ появились сообщения, что новый мультфильм Миядзаки станет его последней работой.

Ранее сообщалось, что новый полнометражный мультипликационный фильм японского режиссера выйдет в российских кинотеатрах под названием «Мальчик и птица». Отмечалось, что в широкий прокат анимационный фильм будет выпущен в ноябре.