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17:47, 7 сентября 2023Культура

Новый мультфильм Миядзаки выйдет в России под названием «Мальчик и птица»

Новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» покажут в России в ноябре

Кадр: мультфильм «Мальчик и птица»

Новый полнометражный мультипликационный фильм японского режиссера, основателя студии Ghibli Хаяо Миядзаки выйдет в российских кинотеатрах под названием «Мальчик и птица». Об этом в своем Telegram-канале сообщает компания «Русский репортаж».

В компании также сообщили, что в широкий прокат анимационный фильм будет выпущен в ноябре.

Ранее сообщалось, что детали нового мультфильма Миядзаки засекретили. Показ мультипликационного фильма, хронометраж которого составляет 125 минут, состоялся в Японии 14 июля. У картины не было трейлеров и каких-либо промоматериалов.

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