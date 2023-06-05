Детали нового мультфильма Миядзаки засекретили

Новый мультфильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» покажут без трейлеров и промо-материалов

Новый проект японского мультипликатора Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» будет показан без трейлеров и других промо-материалов. Таким образом подробности сюжета мультфильма решили засекретить до премьеры. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на слова представителей студии Ghibli.

Показ мультфильма, хронометраж которого составит 125 минут, состоится в Японии 14 июля, даты выхода в других странах на данный момент не установлены. «На самом деле, это проблема избыточного предложения. С точки зрения зрителя, это выглядит так, как будто из фильма забирают все действительно интересные детали. Поэтому, раз уж дело дошло до этого, я решил, что нам стоит ограничиться одним постером», — сказал глава студии Тосио Судзуки, подразумевая промо-материалы, публикуемые перед премьерой фильмов.

Ранее стало известно, что работы Миядзаки будут удалены из российских онлайн-кинотеатров. По данным источника в отрасли, мультфильмы станут недоступны с 1 июня, поскольку права на контент у дистрибьютера истекают, продлить их не удалось. Позднее сообщалось, что кинокомпания Russian World Vision приобрела права на анимационные фильмы студии Ghibli.