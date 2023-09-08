Продюсер популярной программы на ТНТ раскрыла закулисье реалити-шоу

Медиаменеджер, продюсер популярного шоу «Звезды в Африке» на ТНТ Лика Бланк рассказала, что на съемках программы она не могла вмешиваться в происходящее. Закулисье проекта она раскрыла в беседе с изданием «СтарХит».

«Есть два способа снимать реалити: скриптованное, как "ДОМ-2", и на игровом движке, когда ты не можешь вмешиваться в происходящее, как "Звезды в Африке". Потому что участники сразу перестанут в это играть», — заявила Бланк.

По словам продюсера, рядом с лагерем можно было встретить шакалов, гепардов и других животных. Так, однажды утром к команде проекта зашел бегемот. При этом, как утверждает Бланк, участники шоу не верили, что находящиеся рядом хищники дикие, а не дрессированные.

«Всех, разумеется, стали просить спрятаться, а не снимать. Но участники заявили, что никуда не пойдут, потому что животное точно дрессированное!» — вспомнила она.

Ранее участница шоу «Звезды в Африке» блогерша Аня Покров пожаловалась на тяжелые условия во время съемок. Помимо того что она испытывала стресс от экзотической пищи, Покров сильно скучала по дому.

Реалити-шоу «Звезды в Африке» выходит на ТНТ с 2021 года. Программу ведут певица Ольга Бузова и юморист Михаил Галустян. В проекте участникам предлагается проходить различные испытания на выносливость, смекалку и другие навыки.