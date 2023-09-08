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15:10, 8 сентября 2023Бывший СССР

В Запорожской области назвали ВСУ «сбродом блатняка»

Балицкий назвал ВСУ сбродом блатняка из наемников и убогих людей

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий назвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) «сбродом блатняка», состоящим из наемников и «убогих людей». Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, под селом Работино ВСУ лишились личного состава, способного держать в руках оружие. «В ближайшие пару недель им надо сильно крепко подумать, чем они будут обороняться. Потому что на этом направлении они подсели очень сильно. Они подсели, мы их погасим. В любом случае, мы не собираемся на этом останавливаться», — заявил Балицкий.

Ранее врио губернатора Запорожской области сообщал, что позиции российской армии в районе Работино были усилены двумя дивизиями десантников. Он также отметил, что подразделения ВС РФ увеличили плотность артиллерийского огня на этом направлении.

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    Алевтина Запольская
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