В Запорожской области сообщили об усилении позиций ВС России в районе Работино

Балицкий заявил об укреплении позиций России у Работино двумя дивизиями ВДВ

Позиции Вооруженных сил (ВС) России в районе села Работино в Запорожской области были усилены двумя дивизиями десантников. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«Генеральный штаб нам очень сильно помог. Из резерва Генерального штаба было выделено еще две дивизии десантников, которые сегодня на этом направлении очень сильно усилили наш потенциал», — рассказал Балицкий.

По его словам, российские подразделения также усилили плотность артиллерийского огня. «Откровенно сказать, противнику просто не позавидуешь», — подчеркнул он.

Ранее Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли тактическую паузу и за последние сутки не предпринимали активных действий под Работино и Вербовым.