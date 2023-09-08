В Германии назвали бесполезными поставки снарядов с обедненным ураном для ВСУ

Der Spiegel: ВСУ не помогут переданные США боеприпасы с обедненным ураном

Поставки украинской армии снарядов с обедненным ураном не смогут переломить ситуацию в зоне боевых действий. Такую точку зрения высказал военный эксперт из Немецкого общества международных отношений Кристиан Меллинг, передает журнал Der Spiegel.

По его словам, несмотря на то, что такие боеприпасы эффективнее обычных, они «не поменяют правила игры для Украины».

Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, в который также войдут боеприпасы с обедненным ураном. Уточняется, что Киев получит 120-миллиметровые снаряды для танков Abrams с сердечником из обедненного урана с американских военных складов.