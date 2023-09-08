ЕС опроверг использование Грузии для открытия «второго фронта» против России

Боррель: ЕС не использует Грузию для открытия «второго фронта» против России

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель опроверг заявления об использовании Евросоюзом (ЕС) Грузии для открытия «второго фронта» против России. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что подобные заявления являются пропагандой и дезинформацией. «Это безумие — верить в то, что Евросоюз хочет использовать Грузию, чтобы открыть второй фронт в войне России с Украиной», — сказал Боррель.

Еврочиновник посоветовал не слушать такие вещи и выразил сожаление из-за того, что такая информация распространяется.

Ранее Боррель рассказал, что Евросоюз работает над изоляцией России, и призвал партнеров, в том числе Грузию, поучаствовать в этом. Он считает, что Грузия, как партнер Евросоюза, должна сотрудничать в этом вопросе.