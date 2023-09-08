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14:08, 8 сентября 2023Мир

ЕС опроверг использование Грузии для открытия «второго фронта» против России

Боррель: ЕС не использует Грузию для открытия «второго фронта» против России

Фото: Mateo Lanzuela / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель опроверг заявления об использовании Евросоюзом (ЕС) Грузии для открытия «второго фронта» против России. Его слова передает ТАСС.

Он отметил, что подобные заявления являются пропагандой и дезинформацией. «Это безумие — верить в то, что Евросоюз хочет использовать Грузию, чтобы открыть второй фронт в войне России с Украиной», — сказал Боррель.

Еврочиновник посоветовал не слушать такие вещи и выразил сожаление из-за того, что такая информация распространяется.

Ранее Боррель рассказал, что Евросоюз работает над изоляцией России, и призвал партнеров, в том числе Грузию, поучаствовать в этом. Он считает, что Грузия, как партнер Евросоюза, должна сотрудничать в этом вопросе.

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    Александр Слабиев
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