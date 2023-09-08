Евросоюз призвал Грузию поучаствовать в изоляции России

Боррель: ЕС работает над изоляцией РФ, призываем Грузию участвовать в этом

Евросоюз работает над изоляцией России и призывает партнеров, в том числе Грузию, участвовать в этом. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет «Интерфакс».

Он рассказал, что вместе с партнерами работает в направлении изоляции Москвы. Боррель поприветствовал сотрудничество в сфере соблюдения введенных антироссийских санкций.

Грузия, как партнер Евросоюза, должна сотрудничать в этом вопросе. Также Боррель пообещал поддерживать Украину «насколько это будет необходимым».

Ранее глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили пообещал продолжить проведение реформ даже после возможного получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Он выразил надежду на полноценное членство в организации.