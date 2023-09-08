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19:06, 8 сентября 2023Россия

Путин посетил город с предприятием по производству ядерных боеприпасов

Путин посетил Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин посетил город Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства не первый раз приезжает в город. Рабочие поездки у него были в 2003, 2012, 2014 и 2020 годах. Во время последнего визита ему показали цифровые разработки саровского ядерного центра для Вооруженных сил России.

По данным ТАСС, во время настоящего визита президент почтил память академика Юлия Харитона и принес к его памятнику букет роз.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о расширении территории закрытого города Саров путем присоединения к нему трех российских муниципалитетов.

В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) городе Сарове находится предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Оно основано в 1946 году. На предприятии были разработаны первые атомные и водородные бомбы Советского Союза.

В настоящее время ВНИИЭФ является крупнейшим техническим центром России, в котором решаются оборонные, научные и народно-хозяйственные задачи. Основной задачей центра являются работы в области ядерного оружия.

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    Никита Абрамов
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