Путин посетил город с предприятием по производству ядерных боеприпасов

Путин посетил Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр

Президент России Владимир Путин посетил город Саров, где находится Российский федеральный ядерный центр. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства не первый раз приезжает в город. Рабочие поездки у него были в 2003, 2012, 2014 и 2020 годах. Во время последнего визита ему показали цифровые разработки саровского ядерного центра для Вооруженных сил России.

По данным ТАСС, во время настоящего визита президент почтил память академика Юлия Харитона и принес к его памятнику букет роз.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о расширении территории закрытого города Саров путем присоединения к нему трех российских муниципалитетов.

В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) городе Сарове находится предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Оно основано в 1946 году. На предприятии были разработаны первые атомные и водородные бомбы Советского Союза.

В настоящее время ВНИИЭФ является крупнейшим техническим центром России, в котором решаются оборонные, научные и народно-хозяйственные задачи. Основной задачей центра являются работы в области ядерного оружия.