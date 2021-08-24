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Путин расширил территорию закрытого российского города

Президент Владимир Путин подписал указ о присоединении к Сарову трех муниципалитетов
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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении территории закрытого города Саров путем присоединения к нему трех российских муниципалитетов. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что к Сарову присоединятся части территорий Вознесенского муниципального района, Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, а также часть территории Темниковского муниципального района Мордовии.

Отмечается, что это изменение проводится в целях социально-экономического развития Сарова.

Ранее Владимир Путин во время съезда партии «Единая Россия» заявил, что общим долгом его и партии является необходимость защиты и сохранности суверенитета страны.

В закрытом административно-территориальном образовании (ЗАТО) город Саров находится предприятие ядерного оружейного комплекса госкорпорации «Росатом» «Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики» (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Оно основано в 1946 году. На предприятии были разработаны первые атомные и водородные бомбы Советского Союза.

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