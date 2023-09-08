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11:43, 8 сентября 2023Бывший СССР

Украина потребовала от Пекина объяснений после приезда китайцев в ДНР

МИД Украины потребовал от КНР объяснить визит блогеров и певицы Ван-Фан

Фото: Selim Chtayti / Reuters

Украина потребовала от Пекина объяснений после приезда китайских блогеров и певицы Ван-Фан в Донецкую народную республику (ДНР). Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город», — написал он.

По его словам, внешнеполитическое ведомство инициирует запрет на въезд в страну для всех посетивших ДНР китайских блогеров и певицы.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Они обсудили дальнейшую военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности, продвижение формулы мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, и другие вопросы.

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    Алевтина Запольская
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