Раскрыты темы переговоров Кулебы и Блинкена

Кулеба и Блинкен в Киеве обсудили военную помощь, оборону и экспорт зерна

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в Киеве. О темах диалога Кулеба рассказал в социальной сети X (бывший Twitter).

Кулеба раскрыл темы переговоров с Блинкеном и уточнил, что они обсудили дальнейшую военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности, продвижение формулы мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, расширение экспорта зерна и другие вопросы.

Ранее Блинкен анонсировал новый пакет помощи Украине на один миллиард долларов, из которых 665,5 миллиона долларов направят на военные и гражданские оборонные системы.

Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев 6 сентября. Уточнялось, что в центре города перекрыли движение. На видео, появившемся в сети, видно безлюдный город и дороги без автомобилей.