Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:43, 6 сентября 2023Бывший СССР

Раскрыты темы переговоров Кулебы и Блинкена

Кулеба и Блинкен в Киеве обсудили военную помощь, оборону и экспорт зерна
Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен. Фото: Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры в Киеве. О темах диалога Кулеба рассказал в социальной сети X (бывший Twitter).

Кулеба раскрыл темы переговоров с Блинкеном и уточнил, что они обсудили дальнейшую военную помощь, сотрудничество в области оборонной промышленности, продвижение формулы мира, которую предложил президент Украины Владимир Зеленский, расширение экспорта зерна и другие вопросы.

Ранее Блинкен анонсировал новый пакет помощи Украине на один миллиард долларов, из которых 665,5 миллиона долларов направят на военные и гражданские оборонные системы.

Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев 6 сентября. Уточнялось, что в центре города перекрыли движение. На видео, появившемся в сети, видно безлюдный город и дороги без автомобилей.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Страны G20 нашли единый подход по конфликту на Украине

    Трамп назвал условие для своего помилования

    Медведев обыграл Рублева и вышел в полуфинал US Open

    Раскрыты темы переговоров Кулебы и Блинкена

    Лидер Габона разрешил отстраненному президенту выехать за границу

    Захарова ответила на заявление США о безопасности снарядов с обедненным ураном

    Москвичка пожаловалась на выгуливающего кошку в подъезде соседа

    В Сумской области Украины произошли взрывы

    Роналду заявил о завершении их соперничества с Месси

    В США раскрыли назначение конфискованных у российских бизнесменов средств

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости