Звезда Comedy Club станет отцом в пятый раз

Звезда Comedy Club Гавриил Гордеев станет отцом в пятый раз

Телеведущий, медиаменеджер и звезда юмористического проекта Comedy Club Гавриил Гордеев, известный как Гавр, станет отцом в пятый раз. Об этом в беседе с изданием «СтарХит» сообщила его супруга Ирина.

Ирина рассказала, что они с Гордеевым ожидают пятого ребенка, который родится через пару месяцев. Она выразила уверенность в том, что их старшие дети не будут ревновать родителей к новому члену семьи. «Дети старшие уже большие: 19, 12 лет, 4, 2 года», — пояснила она.

Супруга комика также призналась, что для нее не имеет значения пол ребенка. «Хоть кого. У нас два мальчика, две девочки», — отметила она. Ирина также рассказала, что их с мужем старший сын может пойти по стопам отца. «Учится в РУДН, очень творческий человек, разносторонний», — сказала она.

Четвертый ребенок Гавриила и Ирины Гордеевых появился на свет в октябре 2021 года, у пары родился сын. Супруги поженились в 2003 году. Они познакомились в Пермском государственном техническом университете, где вместе играли в КВН.

В августе у известного российского стендап-комика, звезды Comedy Club Андрея Бебуришвили родилась дочь. Артист не раскрыл подробности рождения ребенка и не назвал имя девочки.