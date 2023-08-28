У звезды Comedy Club родился ребенок

У звезды Comedy Club Андрея Бебуришвили родилась дочь

У известного российского стендап-комика, звезды Comedy Club Андрея Бебуришвили родилась дочь. Об этом он рассказал в эфире «Шоу Воли» на телеканале ТНТ, пишет Starhit.

Артист не раскрыл подробности рождения ребенка и не назвал имя девочки. «Жена попросила пока не говорить. Пускай будет Волан-де-Морт», — пошутил 30-летний комик.

Бебуришвили признался, что ему нравится быть отцом. «Дети — это здорово!», — заключил он.

Андрей Бебуришвили в июне этого года женился на своей подруге Марии. На свадьбе присутствовали многие коллеги юмориста — Денис Дорохов, Илья Макаров, Алексей Смирнов, Саша Ваш и другие.

О подготовке к свадьбе Бебуришвили ранее рассказывал в Comedy Club. В одном из выпусков юморист продемонстрировал кольцо на безымянном пальце и поиронизировал над предстоящими затратами. Комик также заявил, что, по предварительным подсчетам, на свадьбе будет около 150 гостей.