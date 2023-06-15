Звезда Comedy Club женился

Стендап-комик Андрей Бебуришвили женился на своей подруге Марии

Известный российский стендап-комик, звезда Comedy Club Андрей Бебуришвили женился на своей подруге Марии. Кадры со свадьбы у себя в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) опубликовал юморист Тамби Масаев.

На видео Бебуришвили ведет избранницу под венец, а также благодарит гостей за то, что они пришли на торжество. Помимо того, Масаев опубликовал ролик, на котором комик разрезает торт.

Согласно выложенным кадрам, на свадьбе присутствовали многие коллеги юмориста — Денис Дорохов, Илья Макаров, Алексей Смирнов, Саша Ваш и другие.

О подготовке к свадьбе Бебуришвили ранее рассказывал в Comedy Club. В одном из выпусков юморист продемонстрировал кольцо на безымянном пальце и поиронизировал над предстоящими затратами. «Свадьба — это дорого, особенно в Москве — это очень дорого! Мы посчитали — восемь миллионов рублей, прикиньте? Без моего выступления — три», — пошутил он. Комик также заявил, что, по предварительным подсчетам, на свадьбе будет около 150 гостей.

Ранее Бебуришвили рассказал о постыдном случае на кастинге в сериал. По словам юмориста, он подсказал текст актрисе Олесе Судзиловской, из-за чего попал в неловкую ситуацию.