Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:32, 8 сентября 2023Бывший СССР

Украину предупредили об угрозе «спирали смерти»

Академик Либанова: Украина рискует попасть в демографическую «спираль смерти»

Фото: Ann Wang / Reuters

Украина рискует оказаться в «спирали смерти» в связи с демографическим кризисом в стране, предупредила академик Элла Либанова из Национальной академии наук. Ее слова передает британская благотворительная организации AOAV.

Она выразила глубокую обеспокоенность массовым отъездом за рубеж украинок репродуктивного возраста. По словам академика, если они не вернутся на родину, «это будет серьезной проблемой».

Либанова отметила, что в 2001 году Украина стала страной с самым низким уровнем рождаемости в мире, а в 2019 году — в Европе.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские военные сбили дрон ВСУ чешского производства

    «Ростех» импортозаместил остекление для самолета SJ-100

    Украину предупредили об угрозе «спирали смерти»

    Загадочное яйцо обнаружили у побережья Аляски

    Разведчики ЗВО за десять дней уничтожили под Харьковом около 50 солдат ВСУ

    Парень помог девушке из Tinder справиться с бессонницей и потерял ее

    Великобритания установит слежку за РФ в Черном море

    В украинских Сумах прогремел взрыв

    В США рассказали о попавшем в ловушку Зеленском

    ФСБ обвинила россиянку в госизмене за фото военных эшелонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости