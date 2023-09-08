Украину предупредили об угрозе «спирали смерти»

Академик Либанова: Украина рискует попасть в демографическую «спираль смерти»

Украина рискует оказаться в «спирали смерти» в связи с демографическим кризисом в стране, предупредила академик Элла Либанова из Национальной академии наук. Ее слова передает британская благотворительная организации AOAV.

Она выразила глубокую обеспокоенность массовым отъездом за рубеж украинок репродуктивного возраста. По словам академика, если они не вернутся на родину, «это будет серьезной проблемой».

Либанова отметила, что в 2001 году Украина стала страной с самым низким уровнем рождаемости в мире, а в 2019 году — в Европе.