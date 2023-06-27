В Польше заявили о вымирании Украины

Польский демограф Драбинский заявил о вымирании Украины и допустил ее крах как государства

Демограф Ариэль Драбинский заявил, что в данный момент Украина вымирает. Об этом он высказался в интервью польскому порталу Onet.pl

Эксперт рассказал, что до эскалации конфликта с Россией на подконтрольных Киеву территориях жили 37 миллионов человек. После начала кризиса страну покинули порядка восьми миллионов граждан, поэтому сейчас на Украине остались не более 30 миллионов человек. Однако этот показатель не учитывает естественную смертность в стране. Демограф заявил о вымирании Украины и допустил ее крах как государства.

«Есть три демографических сценария для Украины: плохой, очень плохой и драматический. Других нет. Плохой сценарий — это 30 миллионов человек, о которых мы говорили до этого. Очень плохой — 25 миллионов человек, а драматичный — 20 миллионов человек через несколько лет после конфликта», — отметил Драбинский.

Для восстановления Украины необходимо вернуть людей в страну, но «есть парадокс». Так, в 2022 году уровень рождаемости на Украине достигал 0,9, а в этом году показатель может упасть до 0,7. «Украинские ученые прямо говорят: ни один украинец не признается, что не вернется в страну», — заключил Драбинский.

В Организации Объединенных Наций предсказали Украине демографический кризис еще в 2021 году. Тогда эксперты заявили, что численность населения страны может сократиться до 35 миллионов человек к 2050 году.