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08:38, 8 сентября 2023Россия

В регионе России уволили министра и главу Авиалесохраны из-за ДТП

Глава Тувы Ховалыг: глав Минлесхоза и Авиалесохраны Тувы уволили из-за ДТП

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В Туве уволили министра лесного хозяйства и природопользования Темира Сарыг-Хаа и руководителя Авиалесохраны Алаша Куулара из-за ДТП. Об этом сообщил глава российского региона Владислав Ховалыг в Telegram-канале.

Авария произошла в Улуг-Хемском районе республики. Врачи не смогли спасти семью из пяти человек, которая находилась внутри одной из машин. Как сообщил губернатор, один из автомобилей, попавший в ДТП, принадлежал подведомственному учреждению Минлесхоза – ГАУ РТ «Авиалесоохрана».

«По предварительной информации полиции, водитель служебной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Предельный уровень превышен почти в пять раз. Это стало возможным из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной», — написал Ховалыг.

Главы Минлесхоза и Авиалесохраны не обеспечили дисциплину и контроль, подчеркнул глава Тувы и добавил, что для проведения служебных проверок в связи с произошедшем создали правительственную комиссию.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить исполняющего обязанности заместителя министра образования республики Батора Цыренжапова за езду в наркотическом опьянении.

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    Анастасия Шейкина
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