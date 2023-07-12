Замминистра российского региона уволят за езду в наркотическом опьянении

Глава Бурятии поручил уволить замминистра образования за езду в наркотическом опьянении

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить исполняющего обязанности заместителя министра образования республики Батора Цыренжапова. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

12 июля стало известно об аресте Цыренжапова. Чиновник проведет в изоляторе временного содержания десять суток.

Управлявший автомобилем Цыренжапов был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции в ночь на 7 июля. После того как и.о. замминистра отказался от прохождения медосвидетельствования, его доставили в наркологический диспансер. Экспертиза выявила содержание наркотика в его организме.

Ранее в Тверской области чиновника уволили из-за участия в корпоративе с ростовой куклой стриптизера.