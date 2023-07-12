Замминистра образования Бурятии арестовали за вождение в нетрезвом виде

Замминистра образования Бурятии арестовали на 10 суток за вождение в нетрезвом виде

Заместителя министра образования Бурятии Батора Цыренжапова арестовали на 10 суток за вождение в нетрезвом виде. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным полиции, чиновник был остановлен сотрудниками ДПС в ночь с 6 на 7 июля, в этот момент он находился за рулем автомобиля Toyota Vitz. Цыренжапов отказался от медосвидетельствования на месте, после чего его доставили в наркодиспансер. Экспертиза показала, что он управлял машиной, находясь в состоянии наркотического опьянения.

В результате в отношении мужчины составили административный протокол. В качестве наказания мировым судьей был назначен административный арест.

Узнав о случившемся, глава Бурятии Алексей Цыденов поручил уволить замминистра образования республики. Свой пост Цыренжапов занял в 2022 году.