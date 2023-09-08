Объяснена задержка сообщений для участников дистанционного голосования в Москве

Задержка СМС при дистанционном голосовании в Москве связана с DDoS-атакой

Сообщения с проверочным кодом при дистанционном голосовании на выборах в Москве могут приходить с задержкой из-за DDoS-атаки. Об этом сообщил совладелец компании ГК «Интермобилити» Даниил Титаренко, передает ТАСС.

Уточняется, что хакерами были атакованы серверы компании, которая организовывает доставку сообщений избирателям. Однако, по словам зампредседателя штаба Александра Асафова, на ход выборов это не влияет, и само голосование работает в штатном режиме.

«Наши службы безопасности зафиксировали попытку атаки на нашу систему, в связи с этим в некоторых случаях наблюдаются задержки с доставкой СМС для участников электронного голосования. На ход голосования это никак не влияет. Избиратели получат СМС, просто с небольшой задержкой, и смогут проголосовать. В настоящее время делаем все возможное, чтобы восстановить корректную работу системы», — объяснил ситуацию Титаренко.

8 сентября в Москве открылись избирательные участки. Об этом сообщает официальный сайт мэра российской столицы. Таким образом, в столице стартовало голосование на выборах градоначальника и депутатов 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

В 2023 году голосование проходит три дня — с 8 по 10 сентября. Отдать свой голос можно как посетив избирательный участок, так и онлайн.