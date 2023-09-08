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08:29, 8 сентября 2023Россия

В Москве открылись избирательные участки

В Москве начались выборы мэра и депутатов муниципальных образований ТиНАО

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В Москве открылись избирательные участки. Об этом сообщает официальный сайт мэра российской столицы.

Таким образом, в столице стартовало голосование на выборах градоначальника и депутатов 13 муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО).

В 2023 году голосование проходит три дня — с 8 по 10 сентября. Отдать свой голос можно как посетив избирательный участок, так и онлайн.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столицу России с 876-летием. Он отметил, что Москва — дом, которым москвичи гордятся, развивают и верят.

Одновременно с выборами стартовала программа «Миллион призов», участники которой смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов, один балл равен одному рублю. Для участия в ней необходимо проголосовать на выборах онлайн или с помощью терминала на избирательном участке. Москвичи, впервые участвующие в электронном голосовании, гарантированно получат тысячу призовых баллов, которые можно обменять на поощрение «Мосгортранса», бонусы в столичных ресторанах, музеях, театрах, магазинах, аптеках и других учреждениях.

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    Марина Совина
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