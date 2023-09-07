Москвичам раскрыли правила участия в программе «Миллион призов»

Москвичам рассказали о правилах участиях в программе «Миллион призов»

Для участия в акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» москвичи должны воспользоваться электронным голосованием на выборах мэра столицы и депутатов в 13 муниципальных образованиях Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Такие правила раскрыли на официальном сайте мэра Москвы.

Проголосовать можно онлайн или с помощью терминала на избирательном участке. Участники акции смогут выиграть одну, три или пять тысяч призовых баллов, один балл равен одному рублю. Москвичи, впервые участвующие в электронном голосовании, гарантированно получат тысячу призовых баллов.

Баллы можно обменять на поощрение «Мосгортранса», бонусы в столичных ресторанах, музеях, театрах, магазинах, аптеках и других учреждениях. Жители столицы смогут получить скидки на товары или услуги, сделать пожертвование в благотворительные организации или приобрести билеты на посещение мероприятий.

На сайте акции #ВыбираемВместе2022 размещена информация о порядке и сроках ее проведения, условиях участия, партнерах и призах, а также ответы на другие вопросы.

Выборы мэра Москвы пройдут в течение трех дней, с 8 по 10 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек. Кроме того, жители 13 муниципальных образований ТиНАО проголосуют за кандидатов в совет депутатов.