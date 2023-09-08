В Петербурге на подлете к Эрмитажу упал квадрокоптер

«Mash на Мойке»: в Санкт-Петербурге на подлете к Эрмитажу упал квадрокоптер

В Санкт-Петербурге на подлете к Эрмитажу упал квадрокоптер. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По информации издания, беспилотник нашли около Зимней канавки в центре города. Выяснилось, что это гражданский дрон модели DJI Mini 2, не представляющий опасности. В результате падения у него повредились пропеллеры. Квадрокоптер забрала охрана. Его владелец не установлен.

Дополнение: как рассказал «Фонтанке» ведущий сотрудник службы безопасности Эрмитажа Дмитрий Хащенко, квадрокоптер врезался в здание. По его словам, до запрета на полеты гражданских дронов подобные инциденты случались часто.

Ранее жительница Санкт-Петербурга приняла за беспилотник чайку. Женщина уверяла полицию, что над Южно-Приморским парком летает белый дрон, и даже находила фото похожих моделей в сети. В действительности же оказалось, что это была парящая птица.

В Санкт-Петербурге с 3 мая действует запрет на использование гражданских дронов. Мера не касается беспилотников органов власти и организаций, исполняющих госзаказы, а также действующих в интересах СМИ и киноиндустрии.