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16:06, 8 сентября 2023Мир

ЕС ввел санкции против силовиков из Крыма из-за дела в отношении журналиста

ЕС ввел санкции против шести силовиков, судей и прокуроров из Крыма
Фото: Sergio Perez / Reuters

Фото: Sergio Perez / Reuters

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против шести россиян — силовиков, судей и прокуроров из Крыма из-за дела в отношении журналиста Владислава Есипенко. Всех попавших под санкции обвинили в нарушении прав человека. Данные приводит официальный журнал ЕС.

Под ограничения попали заместитель прокурора Симферопольского района Елена Подольная, прокурор Анастасия Супряга, офицер ФСБ Денис Коровин и следователь ведомства Виталий Власов, а также судья Симферопольского районного суда Длявер Берберов и судья Верховного суда Республики Крым Виктор Крапко.

Их обвинили в причастности к делу осужденного журналиста Владислава Есипенко, а также судам в отношении членов крымскотатарской общины региона и членов «Свидетелей Иеговы» (признана экстремистской организацией и запрещена в России).

В документе ЕС также заявил, что «обеспокоен продолжающимся ухудшением ситуации с правами человека на Крымском полуострове».

Гражданин России Есипенко был задержан в 2021 году — по сообщению ФСБ, он собирал информацию для украинских спецслужб. При нем нашли бомбу.

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    Антон Похиляк
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