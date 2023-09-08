В Херсонской области эвакуировали избирком

В ЦИК сообщили, что избирком под Херсоном эвакуировали из-за ракетной атаки

Избирательную комиссию в Херсонской области эвакуировали. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Ее цитирует РИА Новости.

«У нас меняется там ситуация... В Херсонской области пришлось эвакуировать комиссию», — сказала она.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, в свою очередь, уточнил, что такие меры связаны с ракетной атакой. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее Памфилова заявила об усилении атак на интернет-ресурсы комиссии и систему федерального дистанционного электронного голосования (ДЭГ) накануне ЕДГ. Большинство атак, по ее словам, поступает из-за рубежа.

Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав страны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей, 5 октября 2022 года.