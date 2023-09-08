Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:46, 8 сентября 2023Россия

В Херсонской области эвакуировали избирком

В ЦИК сообщили, что избирком под Херсоном эвакуировали из-за ракетной атаки

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Избирательную комиссию в Херсонской области эвакуировали. Об этом в пятницу, 8 сентября, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Ее цитирует РИА Новости.

«У нас меняется там ситуация... В Херсонской области пришлось эвакуировать комиссию», — сказала она.

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, в свою очередь, уточнил, что такие меры связаны с ракетной атакой. Другие подробности происшествия не приводятся.

Ранее Памфилова заявила об усилении атак на интернет-ресурсы комиссии и систему федерального дистанционного электронного голосования (ДЭГ) накануне ЕДГ. Большинство атак, по ее словам, поступает из-за рубежа.

Президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав страны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей, 5 октября 2022 года.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    В Крыму сбили беспилотник

    Мегазасуха вызвала падение древней империи

    ВСУ взяли тактическую паузу в Запорожье

    Продюсер популярной программы на ТНТ раскрыла закулисье реалити-шоу

    Экономист предрек рост спроса на покупку валюты в России

    В США опровергли слова Блинкена о недолговечности Путина

    Россиянам назвали снижающие чувство голода продукты

    Жителей Севастополя предупредили о тренировочных стрельбах

    Британские самолеты начали охранять суда с украинским зерном

    Похитители россиянки потребовали выкуп в два миллиона рублей у ее сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости