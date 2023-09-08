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03:02, 8 сентября 2023Из жизни

Близкие осудили пару с огромной разницей в возрасте

69-летний мужчина женился на 25-летней девушке и столкнулся с осуждением

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Женившийся на девушке на 44 года моложе себя житель Нидерландов столкнулся с осуждением близких. Об этом он рассказал Daily Mail.

69-летний Джо Эверс несколько лет назад женился на 25-летней филиппинке Роне. Этот брак стал для мужчины вторым — от предыдущей жены у него есть двое детей. Когда семья и друзья голландца узнали об огромной разнице в возрасте с новой возлюбленной, они осудили его, а после свадьбы разорвали отношения. Близкие посчитали, что девушка начала встречаться с Эверсом только ради денег и европейской визы.

Однако мужчина утверждает, что их отношения с Роной абсолютно искренние и основаны на настоящих чувствах, а не на выгоде. Сейчас пара живет в родном городе Роны Баколоде на Филиппинах, где большая разница в возрасте не считается чем-то предосудительным.

Возраст — это просто цифра. Я знаю, что люди думают, будто мы вместе из-за денег или визы, но Рона никогда не просила у меня денег, кроме тех случаев, когда нужно было помочь нуждающимся. (...) Нам все равно, что говорят люди, это наша жизнь и мы счастливы. Разница в возрасте не проблема для нас, Рона рада быть с опытным, уравновешенным партнером, который любит ее такой, какая она есть

Джо Эверс
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Пара познакомилась после поездки Эверса на Филиппины, где он навещал брата и его жену. Мужчина мельком видел будущую возлюбленную, а потом нашел ее соцсетях, поскольку у них были общие друзья. Некоторое время они переписывались, а затем Рона отправилась навестить мужчину в Нидерландах. Вскоре после этого они сыграли свадьбу.

Эверс считает, что все негативные комментарии, с которыми они сталкиваются, это знак зависти. По его мнению, люди, которые пялятся на них в ресторанах и торговых центрах, просто хотели бы быть так же счастливы, но не могут.

Ранее пара с 19-летней разницей в возрасте рассказала об агрессивной реакции на их отношения в соцсетях. 46-летний Майкл Джастин, построивший модельную карьеру, и 27-летняя медсестра Эмили Даунинг из США столкнулись с ненавистью поклонниц мужчины.

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    Алиса Дмитриева
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