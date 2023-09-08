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01:48, 8 сентября 2023Экономика

В российских магазинах начнут продавать лосось по сниженной цене

«Известия»: осенью стоимость лосося в магазинах снизится на 10-25 процентов

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Стоимость лосося в российских магазинах снизится на 10-25 процентов этой осенью, сообщают «Известия».

Изменения в цене связаны с реализацией проекта «Камчатская рыба», в рамках которого ретейлеры будут закупать лосось напрямую у рыбаков и продавать его с минимальной наценкой, говорится в материале. Уточняется, что купить рыбу по сниженной стоимости россияне смогут, в частности, в гипермаркетах «Глобус», а также в магазинах «ВкусВилл», «Магнит», «Ашан», «Окей».

Кроме того, магазины также планируют в дальнейшем расширять ассортимент, включив в него горбушу, кижуч, филе минтая и другие продукты. Как отметили в пресс-службе «Глобуса», благодаря проекту удалось наладить прямую коммуникацию с рыбаками Дальнего Востока, исключив посредников. Отмечается, что при закупках товара у дистрибуторов возникал ряд проблем, в том числе с качеством и поставками. Однако, по мнению компаний, новый проект позволит решить эти вопросы.

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    Марина Совина
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