Женщина рассказала о жизни после насильно нанесенных ей на лицо неприличных тату

Бывший тату-мастер Тейлор Уайт из США рассказала о жизни после насильно нанесенных ей на лицо неприличных изображений. Соответствующий материал публикует New York Post.

Американка рассказала, что ранее состояла в отношениях с мужчиной, который пригласил избранницу в бар, чтобы отметить ее 21-летие. Однако на вечеринке, по словам женщины, ее заставили употребить наркотические вещества. Утром она проснулась в номере отеля с непристойными надписями, набитыми на коже. Чтобы их скрыть, Уайт была вынуждена закрасить большую часть лица черными чернилами.

Впоследствии жительнице Флориды неоднократно отказывали в устройстве на работу из-за ее внешности. В том числе в учреждениях, специализирующихся на охране психического здоровья. При этом 37-летняя женщина заявила, что обладает дипломом бакалавра и трудится над получением докторской степени по психологии.

В свою очередь, на историю Уайт обратили внимание в TikTok, после чего компания по удалению татуировок Removery согласилась бесплатно оказать американке дорогостоящие услуги по возвращению ее прежней внешности посредством лазера. Как отметили специалисты, данный процесс может занять более двух лет.

Ранее в сентябре проживающий в Испании француз Энтони Лоффредо с татуировками по всему телу показал старые фото с чистой кожей. Он позировал без тату и с неизмененными бодимодификациями чертами лица с бородой, усами и бровями. На снимке у Лоффредо короткие волосы и серьга с подвеской в виде креста.