Объявивший себя «черным пришельцем» мужчина показал фото без тату на лице

Проживающий в Испании француз Энтони Лоффредо с татуировками по всему телу показал старые фото с чистой кожей. Соответствующий пост появился в его аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Известно, что объявивший себя «черным пришельцем» мужчина в том числе закрасил чернилами белки глаз, сделал шрамирование, ампутировал часть носа и языка, а также избавился от ушей. При этом на размещенном кадре 35-летний блогер продемонстрировал свою внешность десятилетней давности.

Он позировал без тату и с неизмененными бодимодификациями чертами лица с бородой, усами и бровями. На снимке у Лоффредо короткие волосы и серьга с подвеской в виде креста.

Фото: @the_black_alien_project

«Люди называли меня сумасшедшим, но наука не ответила нам, является ли безумие высшим проявлением интеллекта», — указал в подписи француз.

В июне блогерша с татуировками по всему телу Сара Пунто из Финляндии также показала старые фото с чистой кожей. 26-летняя инфлюэнсерша продемонстрировала коллаж из двух кадров. На снимке, сделанном в 2016 году, девушка позировала в белом кроп-топе и коротких джинсовых шортах, которые оказались велики ей в талии. Ее длинные волосы имели темный оттенок, а на коже не было рисунков.