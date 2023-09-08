Леди Гага показала лицо без макияжа

Американская певица и актриса Леди Гага показала фанатам лицо без макияжа на новом видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

37-летняя исполнительница опубликовала ролик, на котором показала процесс нанесения мейкапа. На размещенных кадрах знаменитость запечатлена без косметики с распущенными волосами. При этом в качестве наряда она выбрала майку черного цвета. В то же время от аксессуаров Гага отказалась.

Известно, что в видео певица наносила на лицо консилер собственного бренда косметики HausLabs стоимостью 32 доллара (3138 рублей).

В мае Леди Гага снялась в новой рекламе марки HausLabs и подверглась критике в сети. 37-летняя знаменитость позировала перед камерой в майке черного цвета, демонстрируя фанатам кремовые помады упомянутой марки в нюдовых оттенках. Поклонники не узнали певицу и принялись писать о ее внешности в комментариях под постом.