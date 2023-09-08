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13:25, 8 сентября 2023Экономика

Цены на газ в Европе взлетели из-за забастовок в Австралии

Газ в Европе подорожал на 9,1 процента на фоне забастовок на СПГ-заводах Chevron
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: David McNew / Getty Images

Стоимость газа в Европе на открытии биржевых торгов выросла на 9,1 процента, достигнув 400 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Газ подорожал на фоне забастовок, начавшихся 8 сентября на заводах по производству сжиженного природного газа (СПГ) Chevron в Австралии, пишет Bloomberg. Сотрудникам предприятий не удалось договориться с руководством об оплате и условиях труда.

Указанные заводы, расположенные на северо-западе континента, ежегодно производят около 24,5 миллиона тонн СПГ, что превышает пять процентов мировых мощностей. Крупнейшими потребителями газа с бастующих предприятий являются Япония, Китай и Индия. Бастующие сотрудники ежегодно получают в среднем 153 тысячи долларов и требуют увеличить заработок до более чем 191 тысячи в год.

В начале сентября Ассоциация европейских операторов газовых хранилищ сообщила о резком сокращении притока СПГ на рынок региона. В августе поставки упали до минимума с февраля 2022 года, составив 9,8 миллиарда кубометров. Их снижение опрошенные «Ведомостями» эксперты связали в первую очередь с высоким уровнем заполнения подземных хранилищ газа в Европе.

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    Дмитрий Воронин
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