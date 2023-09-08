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04:24, 8 сентября 2023Россия

Герой России рассказал об изучении трофейных мин российскими военными

Герой России Сайфуллин: российские военные учатся обезвреживать мины НАТО

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Российские военные изучают инженерные машины и мины НАТО и учатся их обезвреживать. Об этом рассказал замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин. Его слова приводит РИА Новости.

Полковник уточнил, что помимо боеприпасов, танков и боевых машин пехоты НАТО поставляет на Украину много мин — как противопехотных «натовского» производства, так и противотанковых. У военнослужащих ВС РФ уже имеются образцы данных мин. «Здесь тоже проводим практическое обучение по обнаружению, обезвреживанию и уничтожению данных инженерных боеприпасов противника», — указал полковник.

По словам Сайфуллина, помимо мин, в распоряжении российских военных инженеров также оказалась и инженерная бронетехника производства стран НАТО. «Где-то мы посмотрели, приняли себе на вооружение полезное, где-то у нас посмотрели, но мы стараемся идти на несколько шагов вперед», — подчеркнул полковник.

Ранее Рустам Сайфуллин рассказал, с какими проблемами сталкиваются инженерные машины стран НАТО, поставленные Украине. По ловам полковника, они застревают в украинском грунте, в результате чего их приходится вытаскивать.

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    Екатерина Подвигина
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