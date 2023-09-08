Москвич сделал ремонт в квартире и вызвал гнев соседей

Житель Москвы увеличил туалет за счет коридора и вызвал гнев соседей

Житель московского района Дорогомилово сделал ремонт в своей квартире и вызвал гнев соседей. Владельцев других квартир в подъезде не устроила самовольная перепланировка, на которую они пожаловались в Мосжилинспекцию, пишет РИА Новости.

Собственник одной из квартир в доме на площади Победы решил увеличить туалет за счет присоединения к нему части коридора. Слишком шумный ремонт вызвал подозрения у соседа — тот предположил, что затрагиваются несущие конструкции.

«Инспекторы, получив доступ, осмотрели квартиру и выявили незаконную перепланировку. Хозяин квадратных метров самовольно обустроил совмещенный санузел, дополнительно увеличив его площадь за счет коридора, несущие конструкции при этом затронуты не были», — рассказали в Мосжилинспекции.

В ведомстве добавили, что собственник оформил техническое заключение о безопасности ранее выполненных работ и узаконил перепланировку в установленном порядке.

Ранее россиянам рассказали, что узаконить перепланировку можно через суд. К исковому заявлению придется приложить выписку, подтверждающую право собственности, договор о владении имуществом либо свидетельство о праве на наследство. Также понадобятся технический паспорт квартиры, заключение санитарно-эпидемиологической службы, проект, составленный специалистом строительной компании, и квитанция об уплате госпошлины.