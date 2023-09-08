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19:54, 8 сентября 2023Среда обитания

Россиянам назвали способы узаконить перепланировку квартиры

РБК: при отказе в легализации перепланировки нужно обратиться в суд

Фото: Stefan Lehner / Unsplash

Узаконить перепланировку квартиры можно, предоставив несколько документов в Роскадастр, или через суд, если в легализации изменений отказали. Способы обезопасить себя от наказания за переустройство жилья рассказали опрошенные РБК эксперты.

Специалисты отметили, что не все виды перепланировок можно узаконить. Сделать этого не получится при расширении санузлов и переносе мокрых зон, сносе несущих стен и колонн, подключении теплых полов к центральному отоплению, объединении балкона с жилыми помещениями и некоторых других видах ремонта.

Среди приемлемых перепланировочных работ эксперты перечислили снос встроенной мебели, заделку проходов в несущих стенах, перемещение раковины или плиты на кухне, перенос сантехники в пределах одного помещения и монтаж или снос межкомнатных перегородок, если они не являются несущими.

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Если какая-то из уже выполненных работ не была согласована, но требует разработки проектной документации, то нужно оформить техническое заключение о допустимости и безопасности выполненных работ.

После необходимо подать через портал заявление, заполнив необходимые поля интерактивного запроса и загрузив техническое заключение о допустимости и безопасности выполненных работ. Затем нужно показать ремонт сотруднику Жилинспекции, оплатить штраф за самовольную перепланировку и получить акт о завершенном переустройстве.

Далее нужно заново ввести квартиру в эксплуатацию — для этого потребуется заявление о том, что был составлен акт приемочной комиссии по форме № 2, паспорт собственника, документ о согласии администрации и новый техпаспорт. Копии этих документов нужно отнести в Роскадастр.

Если в легализации перепланировки откажут, то признать ее законной можно через суд. К исковому заявлению придется приложить выписку, подтверждающую право собственности, договор о владении имуществом либо свидетельство о праве на наследство. Также понадобятся технический паспорт квартиры, заключение санитарно-эпидемиологической службы, проект, составленный специалистом строительной компании, и квитанция об уплате госпошлины.

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    Нина Ташевская
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