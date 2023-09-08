Сообщение о резком росте числа голосов на ДЭГ оказалось частично недостоверным

Информация о резком росте числа голосов на ДЭГ оказалась частично недостоверной

Информация о резком росте числа голосов на дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Псковской и Липецкой областях оказалась частично недостоверной.

Липецкий Telegram-канал утверждает, что за 20 минут с начала ДЭГ воспользовались уже 1349 избирателей. «Липецкая область идет на стахановский рекорд», — говорится в посте. Псковский Telegram-канал также сообщает, что 30 процентов избирателей от числа подавших заявление на ДЭГ в Псковской области проголосовали уже в первые часы выборов.

Данные сайта ДЭГ показывают, что в действительности проценты уже проголосовавших с помощью системы избирателей практически не отличаются от данных по другим субъектам.

К примеру, в Московской области на ДЭГ за три часа проголосовала почти половина всех зарегистрировавшихся. Аналогичные показатели зафиксировали в Псковской области. Проценты уже проголосовавших с помощью ДЭГ избирателей в Липецкой области также практически не отличаются от показателей других регионов.

Руководитель штаба общественного наблюдения Псковской области Илья Стрелков прокомментировал скорость дистанционного электронного голосования. «Это удобно, голосуют в основном те люди, которые сейчас находятся на своих рабочих местах, чтобы сэкономить выходные дни», — отметил он.

«Это нормально. Люди проснулись и начали голосовать», — также оценил скорость голосования член ЦИК Евгений Колюшкин.

В 2022 году появлялось аналогичное сообщение о резком росте числа проголосовавших на электронном голосовании в Псковской области.

В региональной избирательной комиссии тогда отмечали, что очно проголосовало гораздо больше россиян, чем онлайн. К тому же для ДЭГ высокие показатели являются довольно классической историей. Это можно объяснить удобством формата голосования, для которого требуется только гаджет и выход в интернет, — сделать выбор можно, например, по пути на работу.

Информация об аномальном количестве голосующих по ДЭГ широко распространилась в соцсетях, но не получила широкого распространения в СМИ. Сообщение о том, что такая скорость голосования является нормальной, опубликовал ряд СМИ и Telegram-каналов.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»