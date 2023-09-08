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01:34, 8 сентября 2023Мир

Мэр Нью-Йорка предрек уничтожение города из-за мигрантов

Мэр Нью-Йорка Адамс заявил, что засилье мигрантов ведет к уничтожению города

Фото: Reuters

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс во время публичного выступления заявил, что огромный поток незаконных мигрантов ведет город к уничтожению. Его слова приводит РИА Новости.

Адамс отметил, что в Нью-Йорк получает по десять тысяч мигрантов ежемесячно. Также он пожаловался, что если раньше власти имели дело с прибывающими беженцами из Венесуэлы, то теперь в город приезжают незаконные мигранты из Эквадора, а также «русскоговорящие, прибывающие из Мексики» и представители Западной Африки. Все они, по словам мэра, попадают в США через южную границу.

«Каждое сообщество в этом городе будет задето. У нас дефицит в 12 миллиардов долларов, из-за которого мы намерены сократить каждую услугу», — добавил он, указав, что не видит решения проблемы прибывающих в город мигрантов.

Ранее сообщалось, что модный отель Нью-Йорка превратился в «место анархии» из-за мигрантов, которые «погрузили в пучину наркотиков и насилия». «Хаос, полный хаос. Никто не несет никакой ответственности. Сотрудники терпят много неуважения со стороны мигрантов. Есть среди них и хорошие люди, но все равно слишком много алкоголя, слишком много наркотиков и слишком много насилия», — рассказал один из работников гостиницы.

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    Екатерина Подвигина
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