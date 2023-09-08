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01:45, 8 сентября 2023Путешествия

Прыгавшую по машинам босую бортпроводницу задержали в Шереметьево

Baza: в Шереметьево задержали скакавшую по машинам бортпроводницу без обуви

Фото: Naitian (Tony) Wang / Unsplash

В московском аэропорту Шереметьево полицейские задержали бортпроводницу без обуви, прыгавшую по автомобилям. Об этом сообщает Baza.

Источник отметил, что девушка в красном платье является бортпроводницей одной из российских авиакомпаний. На опубликованных кадрах видно, как она смеется и хаотично двигается по улице.

По словам очевидцев, девушка также запрыгивала на автомобили. Как отмечает издание, по предварительным данным, у девушки случился нервный срыв. В ее крови не было обнаружено никаких запрещенных веществ.

Ранее сотрудница авиакомпании «Россия» Алена Писарева раскрыла строгие правила внешнего вида для членов экипажа. По ее словам, стюардессы не могут красить волосы в яркие цвета. Также им нельзя набирать вес, однако это важно не из-за внешнего вида, а по причине необходимости заказывать новый костюм. Цены на них, пояснила Писарева, «бешеные».

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    Марина Совина
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