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03:56, 8 сентября 2023Бывший СССР

В Германии оценили качество переданных Украине танков

Немецкий аналитик Тиле: поставленные Киеву западные танки являются металлоломом

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Старые модификации танков Leopard 1, которые Запад поставляет Украине, являются металлоломом. На это в интервью Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) указал председатель Немецкого военно-политического общества Ральф Тиле.

По его словам, эти машины недостаточно бронированы и обладают низкой точностью стрельбы. Однако, несмотря на это, танки все еще пригодны для эксплуатации. «У нас есть старая техника, которой нужно правильно пользоваться, чтобы она была полезной», — сказал аналитик.

Тиле добавил, что сложностью для ремонта переданных Киеву «Леопардов» является отсутствие запасных частей, производственных мощностей и рабочей силы. В результате на восстановление их боеготовности может потребоваться до девяти месяцев.

Ранее герой России, полковник Рустам Сайфуллин рассказал, что переданные Украине немецкие танки Leopard оказались неспособны преодолеть российские мины. Он отметил, что танки, которые представляли как «чудесные машины», не оправдали ожиданий. «Мы видим, что "Леопард" прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны», — указал он.

Москва-Донбасс
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    Марина Совина
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