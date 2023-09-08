Работу самоходных «Гиацинтов» по орудиям ВСУ показали на видео

РИА: «Гиацинт-С» наносит удары по орудиям ВСУ, применяющим кассетные боеприпасы

Экипаж самоходной пушки 2С5 «Гиацинт-С» активно ведет контрбатарейную борьбу с артиллерией Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал артиллерист 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе Южной группировки войск.

Он отметил, что работает по орудиям противника, которые были уличены в стрельбе кассетными боеприпасами. «Приходят разведданные от пехотных командиров, и мы, зная направления, уже предполагаем, можно сказать, знаем наверняка, что там артиллерийская установка противника, которая использует данный вид боеприпасов, мы ее сразу поражаем», — пояснил офицер.

Ранее российский офицер рассказал о боях за Работино в Запорожской области. Противник пытается установить полный контроль над населенным пунктом. Но закрепиться не может: как только зайдут, мы накрываем артиллерией», — заявил военный.