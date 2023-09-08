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09:42, 8 сентября 2023Россия

Россиянин избил подростков за отказ пить пиво и попал на видео

В Ленобласти мужчина избил подростков за отказ пить пиво с ним и попал на видео

В Ленинградской области мужчина избил двух подростков за то, что они отказались пить с ним пиво. Это попало на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, что мужчина берет за горло подростка и валит его на пол. Когда спутница пострадавшего пытается оттащить агрессивного прохожего, мужчина ударяет и ее.

По данным авторов канала, пострадали 15-летние парень и девушка — они вечером вышли из кофейни, когда встретили незнакомца, который предложил выпить пива. Когда школьники ему отказали, он оскорбил их, а после просьбы извиниться начал избивать.

Школьник после случившегося попал в травмпункт. Сотрудники правоохранительных органов ищут злоумышленника.

Ранее в городе Бирск в Башкирии подростки избили незнакомца и распылили перцовку за то, что он отказался дать им закурить.

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    Анастасия Шейкина
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